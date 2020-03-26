Граждане Беларуси, имеющие родственников в России, смогут въезжать туда, несмотря на закрытые границы

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Граждане Беларуси, имеющие близких родственников в России, смогут въезжать в РФ, несмотря на временно закрытые границы. Российское правительство уточнило, что иностранные граждане, если они являются близкими родственниками россиян, могут въезжать в страну несмотря на временно закрытые границы.

Речь идет о «лицах, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации», следует из распоряжения правительства РФ.

Напомним, 16 марта стало известно о том, что Россия закрывает свои границы для иностранных граждан, включая белорусов. А В четверг, 26 марта правительство России сообщило о прекращении регулярных и чартерных полетов за рубеж из российских аэропортов и обратно. Разрешены только полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию России. Запрет вступит в силу в ночь с 26 на 27 марта. Этот запрет затронет не только россиян, но и белорусов.

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