2020-03-26T20:21:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Совмин: Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом, и готовит меры

В правительстве сообщили, что почти подготовили решения для стабильной работы экономики на время пандемии
Надежда БУТОВИЧ
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Сергей Румас, премьер-министр Беларуси. Фото: belta.by.Сергей Румас, премьер-министр Беларуси. Фото: belta.by.
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Беларусь готовится сохранить экономическую стабильность на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров на официальном сайте.

– Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом. С учетом этого разработан проект комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики, меры практически готовы, – рассказал Сергей Румас, премьер-министр на заседании президиума Совмина.

Некоторые отрасли, по словам премьера, очень остро отреагировали на ситуацию. Например, в сложном положении оказались традиционные логистические цепочки, не выполняются контракты, сроки восстановления неизвестны, процессы нарастают.

– Бизнес ждет определенных действий и поддержки, хочет знать, чем государство может помочь, – пояснил премьер-министр.

Экономические меры, которые будут применяться в Беларуси, уже подробно обсуждались, в том числе с представителями Нацбанка и Администрации президента. А заседание Совмина даже оперативно перенесли с 31 на 26 марта.

– В целом мы вышли на согласованные решения, спорных вопросов практически не осталось, – добавил Румас.

Затем предлагаемые экономические меры отправят Александру Лукашенко на одобрение и принятие решения.

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