Ученик автошколы в Гомеле выложил в интернет лихачества, а его вычислили и наказали
В сети нередки появления видео лихачей на дороге, но чаще всего нарушители попадают на камеры очевидцев. Особо «одаренные» умудряются и нарушить, и заснять, и самолично опубликовать такие подвиги в сети. Примерно по такому сценарию в Гомеле за нарушении ПДД и привлекли к ответственности 18-летнего бесправника.
– Молодой человек является курсантом одной из автошкол областного центра. Однако еще не успев даже получить водительское удостоверение будущий водитель уже нарушает правила дорожного движения, – пояснили в пресс-службе МВД в Telegram.
Так во вторник, 24 марта, в сети появилось видео, как водитель легкового «Фольксвагена» лихачит по гомельским дорогам. На «Восточном обходе» нарушитель разгоняется до 140 километров в час.
– Личность водителя была установлена, бесправника привлекли к административной ответственности и возьмут под контроль, – добавили правоохранители.
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Видео нарушителя ПДД.
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