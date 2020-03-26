В Барановичах во время замены теплотрассы откопали артснаряды

Боеприпасы времен ВОВ вывезли на полигон и уничтожили [видео]

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ЧП произошло в райцентре Брестской области в четверг, 26 марта, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

В Барановичах рабочие-коммунальщики наткнулись на артснаряды на одной из городских улиц.

– В милицию позвонили с улицы Чурилина и рассказали, что во время прокладки новых труб при работе экскаватора на теплотрассе найдены предметы похожие на военные снаряды, – пояснили в пресс-службе.

На место происшествия прибыли милиция и саперы войсковой части 7404. Всего на объекте были обнаружены два боеприпаса – артснаряды времен ВОВ. Взрывоопасную находку вывезли на полигон и уничтожили.

– Если вы обнаружили боеприпасы или оружие, сразу же сообщите от этом «102» и ни в коем случае не прикасайтесь и не передвигайте находку, так как может произойти взрыв, – напомнили в УВД.

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