2020-03-26T23:52:31+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Беларусбанк» с 26 марта приостановил некоторые операции с валютой по банковским картам

В финучреждении проинформировали клиентов об изменениях в использовании карт выпущенных в белорусских рублях
Надежда БУТОВИЧ
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Некоторые валютные операции приостанавливаются.Некоторые валютные операции приостанавливаются.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Пресс-служба «Беларусбанка» на официальном сайте сообщила о внесении изменений при использовании платежных карт банка.

Так с 14.00 часов в четверг, 26 марта, был приостановлен ряд операций, связанных с использованием банковских карточек (их реквизитов). Например, по карточкам «Беларусбанка», выпущенным в белорусских рублях, временно прекращаются продажи в банкоматах и кассах наличности в валюте. Также приостанавливаются и аналогичные операции – выдача инвалюты по карточкам других банков, как в банкоматах, так и в кассах.

Приостановлены операции по пополнению валютных карточек через внесение в банкоматах, инфокиосках и кассах белорусских рублей. Не получится временно осуществить также и валютный перевод с помощью «рублевой карточки» (Прим.: выпущенной в белрублях).

Прерываются операции по зачислению белрублей переводом на расчетные счета, доступ к которым может обеспечиваться через валютную карту банка. Также приостанавливаются операции пополнения валютных счетов через инфокиоски, интернет- и мобильный-банкинг (так же и интернет-депозитов).

– Отдельные виды операций приостанавливаются для банковских карточек физлиц. При этом для банковских карт в белорусских рублях совершение операций не ограничивается, – добавили в пресс-службе.

По-прежнему, рублевыми карточками можно будет оплачивать покупки в инвалюте в торговых организациях, в том числе интернет-магазинах, погашать кредиты (в кассах, интернет- и мобильном-банкинге), покупать наличную валюту в других банковских учреждениях, как в Беларуси, так и за границей, а, кроме того, покупать интернет-облигации в валюте.

Остаются доступными операции по перечислению с валютных вкладов (депозитов) средств на валютные карточки.

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