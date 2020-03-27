2020-03-27T00:58:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор

Паркинг от эскалатора, по которому перемещаются люди, отделяет тоненькая стенка толщиной всего в полкирпича [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор. Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор. Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».
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О происшествии в телеграмм канале «Какие люди – такой и город» сообщили очевидцы.

- Гипермаркет «Простор» в «Арена Сити». Девочка за рулем протаранила стену и выпала. Сработала система пожаротушения. Это просто жесть, - говорит очевидец.

На размещенном фото видно, что бордовый Renault Safrane пробил стенку паркинга и вывалился на эскалатор.

В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор. Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».

В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор. Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».

Видно, что паркинг от эскалатора, по которому перемещаются люди, отделяет тоненькая стенка толщиной всего в полкирпича.

Видно, что паркинг от эскалатора, по которому перемещаются люди, отделяет тоненькая стенка толщиной всего в полкирпича. Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».

Видно, что паркинг от эскалатора, по которому перемещаются люди, отделяет тоненькая стенка толщиной всего в полкирпича. Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».

В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор. Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».

В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор. Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».

Были ли пострадавшие – пока не известно. Официальной информации о происшествии пока тоже нет.

Renault Safrane первого поколения (именно на таком девушка протаранила стену) выпускались с 1992 по 2000 годы. Цена таких машин – от $500 до $1500. Такие машины выпускались и с автоматической коробкой передач.

Похожее происшествие приключилось в Минске в 2011 году - девушка на «Мерседесе» вылетела с пятого этажа паркинга. Авто упало на козырек торгового центра у столичного рынка Комаровка. Девушку забрала «скорая». По словам медиков, предварительный диагноз - «перелом челюсти и черепно-мозговая травма».

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В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор
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