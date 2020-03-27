Соблюдай дистанцию: в Беларуси зрителей на матчах чемпионата по футболу будут рассаживать на расстоянии
27 марта пройдут стартовые матчи второго тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Стало известно, что билеты на игру будут продавать так, чтобы зрители смогли разместиться на определенном расстоянии друг от друга. Также на матчах приостановят работу фан-зоны (развлечения и конкурсы для зрителей) и торговые точки.
Об этом сообщает сайт футбольного клуба «Ислочь». Рекомендации были получены после совещания в управлении спорта и туризма в связи с эпидемиологической ситуацией (распространением коронавируса COVID-19). Так что баянисту «Ислочи» придется немного дистанцироваться от остальных болельщиков.
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Напомним, чемпионат Беларуси единственный в Европе, который не был приостановлен из-за распространения коронавируса. Да и в мире сейчас профессионалы играют всего в трех странах.
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