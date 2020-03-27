Прогноз погоды в Беларуси на 27 и 28 марта: без осадков и до 16 градусов тепла

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27 марта в Беларуси ночью подморозило. Но днем воздух в среднем прогреется до +12...+14°C. Теплее всего будет в Бресте (до +13...+15) и Гомеле (до +14...+16). Ветер восточный умеренный. Температура воздуха утром -1...+1°C, днем +12...+14°C, вечером +6...+8°C.

В субботу, 27 марта, как и ожидалось, постепенно будет становиться теплее. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный (ночью слабый, днем умеренный). Температура воздуха ночью: от 0 до -6°С (местами до -8°С). Днем температура будет в пределах +10...+16°С. Так что хорошая погода для прогулки, только не забывайте следовать рекомендациям врачей в нынешней ситуации.