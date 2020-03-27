Коронавирус в мире на 27 марта: уже более полумиллиона случаев, США обошли Китай

Пока в Европе и США остановить рост случаев COVID-19 не удается. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Число зафиксированных случаев заражением COVID-19 в мире превысило отметку в полмиллиона (532 788). По данным Исследовательского центра системных и технических исследований Университета Джона Хопкинса (CSSE), теперь наибольшее количество инфицированных лиц за все время зафиксировано в США - 85 991. В Китае зарегистрировано 81 782, в Италии - 80 589.

Самая сложная ситуация сейчас на юге Европы: Испания (4365) обошла Китай по числу смертей от коронавируса. Больше только в Италии (8215).

Во Франции был зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавируса в день - 365 человек, сообщает RFI.

В Беларуси Министерство здравоохранения обновляло статистику по COVID-19 25 марта. На тот момент было 86 зафиксированных случаев коронавирусной инфекции. В том числе 29 пациентов уже выздоровели или готовились к выписке.

Ранее в России из-за распространения коронавируса следующую неделю объявили нерабочей. Возник вопрос: поедут ли россияне на недельных каникулах из-за коронавируса в Беларусь?

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