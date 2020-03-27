БСПН: в Беларуси за март некоторые отрасли потеряли 50 - 90% выручки

Коронавирус ударил по бизнесу и экономике в целом. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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БСПН подготовил письмо, которое направил в Министерство экономики. В нем содержатся предложения по антикризисным мерам. Оно было подготовлено на основе опроса организаций, состоящих в союзе. Посыл такой: бизнес предложил меры экстренного реагирования, призванные поддержать компании в условиях глобальной пандемии COVID-19.

Наиболее значительные потери из-за сложившейся ситуации понесли пассажирские перевозчики и предприятия, работающие в сфере туризма (на фоне закрытия границ и ограничений в перемещении в марте). Их выручка сократилась на 50 - 90 % к аналогичному периоду 2019 года). В убытках и другие сферы услуг: фотоуслуги для получения виз и других документов потеряли до 40 - 50% выручки.

Недосчитались привычной прибыли и стоматологии, так как не смогли приехать иностранные клиенты. Парикмахерские и общепит сообщили о снижении выручки на 10 - 25%.

БСПН предлагает не повышать базовую арендную величину, а арендодателей-частников обязать перевести ставки аренды в рубли по курсу на конец 2019 года либо применять понижающие коэффициенты.

Предлагается пересмотреть механизм расчетов за энергию и тепло. Банкам и лизинговым компаниям можно рекомендовать предоставлять рассрочку и изменять графики погашения платежей.

Кроме того, БСПН предлагает ввести мораторий на проверки до конца 2020 года и ряд других инициатив.

Ранее из-за коронавируса Нацбанк Беларуси уже предлагал ввести кредитные каникулы для физлиц.