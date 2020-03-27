Норвежца, которого обвиняли в педофилии и осудили в Бресте за хулиганство, скоро выпустят из СИЗО

Суд вышестоящей инстанции не удовлетворил ни одну из жалоб и оставил приговор в силе. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 27 марта рассмотрела апелляционные жалобы на приговор 71-летнему норвежцу Дагу Вивестаду. Напомним, его обвиняли в педофилии - приставаниях к 10-летней девочке, но в итоге осудили за хулиганство. Переквалифицировать дело в ходе процесса предложило гособвинение. Осудили норвежца на 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда Московского района Бреста обжаловали адвокаты норвежца и потерпевшая сторона - родители девочки. Они настаивают на том, что иностранец имел намерение надругаться над ребенком. Защитники Вивестада требовали его оправдания.

Суд вышестоящей инстанции не удовлетворил ни одну из жалоб и оставил приговор в силе.

- В удовлетворении жалоб - что нашей, что потерпевшей стороны - отказано, - комментирует "Комсомолке" адвокат Дага Вивестада Андрей Буневич.

Между тем срок отбытия наказания истекает уже 29 марта.

- На выходных 6 месяцев заканчиваются, - пояснил Буневич.

Все это время иностранец провел в брестском СИЗО.