2020-03-27T12:44:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Визит Лукашенко на «Белгипс»: говорил о строительстве, коронавирусе и получил в подарок зубра

Президент сказал, что в строительстве излишеств быть не должно
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Визит президента Беларуси Александра Лукашенко на "Белгипс". Фото: belta.byВизит президента Беларуси Александра Лукашенко на "Белгипс". Фото: belta.by
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27 марта президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс». В ходе общения со специалистами предприятия он напомнил, что около 10 лет назад поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве. Контекст был такой: необходимо отказаться от излишнего и избыточного нормирования и перейти к европейским стандартам. Президент приводил пример, что в Беларуси вместо легких конструкций используют балки, железобетон.

- Пустотой занимались, тратили огромные деньги, - цитирует Лукашенко belta.by. Глава государства отметил, что уже после выборов надо серьезно вернуться к этому вопросу. Подчеркнул, что надо строить безопасно, но излишеств быть не должно.

Вице-премьер Владимир Кухарев рапортовал о развитии белорусской промышленности строительных материалов и конструкций. Судя по его докладу, потребности строительного комплекса в материалах обеспечиваются в полном объеме. Организации Министерства строительства и архитектуры в 2019 году экспортировали продукции более чем на $383 млн.

Новый завод «Белгипс» в Гатово осваивает новые виды продукции, наращивает рост по производству и экспорт.

Президенту показали процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки. Лукашенко даже сам попробовал в деле специальное правило для выравнивания штукатурки.

- Спасибо за науку, - поблагодарил президент. И тут же поручил в 2020 году запустить выпуск подобных агрегатов в Беларуси.

Из проблемных вопросов: сотрудники предприятия посетовали на дорогу в Гатово, мол, узкая, аварийность высокая. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого, Лукашенко сам по ней проехал и убедился в этом. И резюмировал: поучаствую! Но давайте вместе. Пока предложено собраться отдельно и подумать, что можно сделать.

Также с сотрудниками предприятия Лукашенко обсудил ситуацию, связанную с коронавирусом. И президент заинтриговал, пообещав рассказать много интересного, когда ситуация с COVID-19 нормализуется.

Еще президенту подарили 40-килограмового зубра из гипсового камня.

40-килограммовый зубра из гипсового камня. Фото: телеграм-канал "Пул Первого.

40-килограммовый зубра из гипсового камня. Фото: телеграм-канал "Пул Первого.

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Визит Лукашенко на «Белгипс»: говорил о строительстве, коронавирусе и получил в подарок зубра
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