Александр Лукашенко о реагировании на коронавирус: «Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли»

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Он отметил, что в Беларуси принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. Например, устанавливают людей, которые контактировали с заболевшими, и изолируют их.

- Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли, - цитирует Лукашенко belta.by.

Президент высказался и о том, как коронавирус и меры, принимаемые в мире в связи с распространением COVID-19, влияют на экономику. Это сказывается и на Беларуси. Он вспомнил недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что последствия карантина и прочих для экономики и жизни людей в результате могут быть тяжелее, чем от самого вируса.

Также Лукашенко заявил, что в Беларуси не будут отменять мероприятия к 75-летию Победы.

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