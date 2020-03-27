«На рублевом почти 552 тысячи, на валютном больше 16 тысяч евро»: замминистра озвучила, сколько белорусы перечислили Минздраву за пару дней

Елена Богдан уточнила, на что именно пойдут деньги

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Несколько дней назад Министерство здравоохранения объявило о создании благотворительного счета, куда все желающие могут перечислить деньги на борьбу с коронавирусом.

- Мы его открыли после того, как в Минздрав поступали запросы от бизнесменов, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, которые готовы перечислять деньги, чтобы помочь Беларуси в этой ситуации, - объяснила замминистра здравоохранения Елена Богдан. - На 9 утра 27 марта на счете благотворительного фонда была 551 949 рублей 37 копеек. На валютном счете - 16 122 евро.

По словам Елены Богдан, в Минздраве создана рабочая группа, она будет распределять в открытом режиме средства, которые перечисляются на благотворительный счет.

- Прежде всего средства будут направлены на закупку средств защиты для врачей, создание необходимого запаса тест-систем, лекарственных средств, если понадобится, - уточнила Богдан.