КП Беларусь
В Беларуси 94 подтвержденных случая коронавируса, пациентов на ИВЛ нет
Минздрав поделился новыми цифрами
Минздрав контролирует ситуацию с COVID-19 в стране.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сегодня в Беларуси провели около 24 тысяч тестов на COVID-19.
- Уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента, - сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов. Пациентов на искусственной вентиляции легких нет.
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