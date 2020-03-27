Минздрав объяснил, почему не рассказывает о новых случаях коронавируса каждый день

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- Министерство здравоохранения выбрало для себя тактику не ежедневного информирования о ситуации СМИ, потому что мы находимся в нашем первом режиме работы (всего режимов в зависимости от сложности ситуации - четыре. - Ред.), ничего экстраординарного в стране не происходит, - объяснила замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Мы и так общаемся с прессой чаще, чем планировали.

Елена Богдан привела статистику на 27 марта.

- 32 человека мы считаем выздоровевшими: часть из них выписаны, часть проходят окончательные тесты. Под наблюдением в медицинских учреждениях находятся 62 человека. Пациентов на искусственной вентиляции легких нет. У пациентки, которая была под интенсивным наблюдением, отмечается положительная динамика. В целом ситуация остается спокойной по всей Беларуси.