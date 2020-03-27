2020-03-27T15:22:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: «Из-за коронавируса скорую не стали вызывать чаще, а в контакт-центрах есть 2221 свободное место»

Ведомство называет ситуацию контролируемой
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Минздрав контролирует ситуацию с COVID-19 в стране.Минздрав контролирует ситуацию с COVID-19 в стране.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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- На 26 марта, в контакт-центрах, которые созданы на базе медучреждений для госпитализации контактных лиц, имелось 2221 свободное место, - привела цифры замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Никакого переполнения учреждений в связи с этой ситуацией нет. Служба скорой медицинской помощи работает в обычном режиме. Мы ежедневно контролируем количество вызовов - ни в одном регионе увеличения количества вызовов по данному поводу нет.

По словам представителя Минздрава Юрия Дадяна, организации здравоохранения обеспечены средствами защиты: масками, респираторами, защитными очками.

- В настоящее время у организаций есть повышенный спрос на дезсредства, поэтому наши производители наращивают темпы (некоторые даже в два раза), чтобы удовлетворить этот спрос, - рассказал начальник отдела регулирования закупок, обращения медизделий и модернизации объектов здравоохранения Юрий Дадян.

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