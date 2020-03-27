Ермошина рассказала, в каком случае могут перенести выборы президента Беларуси

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Не позднее 30 августа 2020 года в Беларуси должны пройти выборы президента. Учитывая мировую обстановку из-за распространения COVID-19, возник вопрос: не спутает ли он и здесь планы?

- Только если будет объявлено чрезвычайное положение, это дает основание для переноса выборов, так указано в Конституции. Но если будет обстановка такая же, как сейчас, то никаких оснований для переноса нет, - заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина, отвечая на вопрос РИА «Новости» о возможности переноса даты выборов президента.

Точная дата выборов должна быть назначена не позднее чем за три месяца до даты их проведения. То есть крайний срок - конец мая.

Сегодня, 27 марта, Минздрав сообщил, что число зафиксированных случаев коронавируса в Беларуси - 94. Из них 32 человека уже выздоровели.

Сегодня Александр Лукашенко во время визита на завод «Белгипс» заявил, что в Беларуси на коронавирус реагируют без шума и пыли. Также он обещал рассказать на этот счет что-то интересное, когда все уляжется.