2020-03-27T15:14:31+03:00
Политика
КП Беларусь

Ермошина рассказала, в каком случае могут перенести выборы президента Беларуси

Вопрос возник из-за распространения коронавируса
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Лидия Ермошина сказала в каких случаях могут перенести выборы президента.Лидия Ермошина сказала в каких случаях могут перенести выборы президента.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Не позднее 30 августа 2020 года в Беларуси должны пройти выборы президента. Учитывая мировую обстановку из-за распространения COVID-19, возник вопрос: не спутает ли он и здесь планы?

- Только если будет объявлено чрезвычайное положение, это дает основание для переноса выборов, так указано в Конституции. Но если будет обстановка такая же, как сейчас, то никаких оснований для переноса нет, - заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина, отвечая на вопрос РИА «Новости» о возможности переноса даты выборов президента.

Точная дата выборов должна быть назначена не позднее чем за три месяца до даты их проведения. То есть крайний срок - конец мая.

Сегодня, 27 марта, Минздрав сообщил, что число зафиксированных случаев коронавируса в Беларуси - 94. Из них 32 человека уже выздоровели.

Сегодня Александр Лукашенко во время визита на завод «Белгипс» заявил, что в Беларуси на коронавирус реагируют без шума и пыли. Также он обещал рассказать на этот счет что-то интересное, когда все уляжется.

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