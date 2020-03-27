«Самоизоляцию тех, кто прибыл из неблагополучных стран, контролируем с милицией. В остальных случаях - рассчитываем на сознательность»

«Мы рассчитываем, что уровня самосознания и знаний достаточно для того, чтобы каждый гражданин подошел ответственно к вопросам своего здоровья и здоровья близких», - говорят в Минздраве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Изменить размер текста: A A

При самоизоляции человек не выходит из дома, чтобы минимизировать контакты.

- Мы рассчитываем, что уровня самосознания и знаний достаточно для того, чтобы каждый гражданин подошел ответственно к вопросам своего здоровья и здоровья близких, - прокомментировала вопросы о самоизоляции главный санврач Беларуси Наталья Жукова.

Жукова отметила, что административных мер, чтобы заставить всех соблюдать правила, «о которых все мы знаем», пока Минздрав принимать не собирается.

- Исключение - те, кто прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран. Здесь мы работаем с органами внутренних дел, контролируем самоизоляцию, - уточнила главный санврач. - 14 дней человек должен находиться дома и не подвергать потенциальной угрозе окружающих.