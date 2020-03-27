2020-03-27T16:10:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске сняли видео, как воробьи в супермаркете бесплатно угощаются стейками красной рыбы

Птиц уже не первый раз ловят на «воровстве»
Наталья ПАРТОЛИНА
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В одном из крупных витебских магазинов посетители засняли, как птицы клюют стейки красной рыбы. Фото: ННВ.В одном из крупных витебских магазинов посетители засняли, как птицы клюют стейки красной рыбы. Фото: ННВ.
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Посетитель одного из витебских супермаркетов снял на видео, как воробьи клюют разложенные на льду стейки красной рыбы. Видео опубликовал портал ННВ.

Воробьи клюют рыбу в магазине в Витебске. Источник: Народные новости Витебска

Автор видео утверждает, что он снял его в магазине, расположенном на Московском проспекте, в микрорайоне Билево. Это один из спальных районов Витебска. На видео можно наблюдать, как одна из птиц, насытившись, улетает, а вторая начинает клевать рыбу.

Год назад мы писали о возмущении, которое вызвали выложенные в сеть фото голубя, который топтался по пачкам печенья, находящимся в открытом доступе. Тогда автор поста описал ситуацию так: сотрудники магазина прогнали птицу, но оставили в зале печенье, по которому она ходила.

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