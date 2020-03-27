В Витебске сняли видео, как воробьи в супермаркете бесплатно угощаются стейками красной рыбы
Посетитель одного из витебских супермаркетов снял на видео, как воробьи клюют разложенные на льду стейки красной рыбы. Видео опубликовал портал ННВ.
Воробьи клюют рыбу в магазине в Витебске. Источник: Народные новости Витебска
Автор видео утверждает, что он снял его в магазине, расположенном на Московском проспекте, в микрорайоне Билево. Это один из спальных районов Витебска. На видео можно наблюдать, как одна из птиц, насытившись, улетает, а вторая начинает клевать рыбу.
Год назад мы писали о возмущении, которое вызвали выложенные в сеть фото голубя, который топтался по пачкам печенья, находящимся в открытом доступе. Тогда автор поста описал ситуацию так: сотрудники магазина прогнали птицу, но оставили в зале печенье, по которому она ходила.
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