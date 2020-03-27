Лукашенко: «У нас будут все запланированные мероприятия к 75-летию Великой Победы»

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Во время визита на завод «Белгипс» Александр Лукашенко заверил, что тема празднования юбилея Великой Победы не затеряется в информационном потоке о коронавирусе. Он подчеркнул, что запланированные мероприятия не отменяются. Также он подтвердил, что в его планах был визит в Москву на 9 Мая с посещением парада на Красной площади.

- У меня часто спрашивают: а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет, - цитирует Лукашенко belta.by.

Об этой поездке шли разговоры еще в январе. Тогда же вспомнили другую фразу президента, которую он говорил в прошлые годы: «Если бы я поехал на парад в Москву, что бы сказали белорусы?»

Но сейчас ситуация может измениться, ведь в России ближайшую неделю объявили нерабочей из-за коронавируса.

- У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. - Ред.), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия.

Президент заявил, что надо общими усилиями благоустроить места, связанные с военными событиями, памятники и обелиски.

- Беларусь - это живой памятник той страшной войны, - сказал Лукашенко. - Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала. Так было. Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны. Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли.

Александр Лукашенко о реагировании на коронавирус: «Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли»