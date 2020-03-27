2020-03-27T17:21:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Я от коронавируса не прячусь, младший сын ходит в школу»

Президент высказал свою точку зрения насчет того, что некоторые родители не пускают своих детей на занятия. Да и в целом, по его мнению, многие на теме коронавируса ловят хайп
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Лукашенко предложил поразмышлять: "Первый вопрос: коронавирус — это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась, кому она нужна была?"Лукашенко предложил поразмышлять: "Первый вопрос: коронавирус — это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась, кому она нужна была?"Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- У меня свой такой в школу ходит (младший сын Николай. - Ред.). У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую, - передает слова Лукашенко belta.by.

Президент сказал, что в школе Николая в некоторых классах сейчас не посещают занятия до половины учеников.

- Родители не пускают. Это их дело, их ребенок, мы здесь не запрещаем, - сетует Александр Лукашенко.

Но при этом президент также обратил внимание, как разумно себя вести во время предстоящих школьных каникул. А именно - проявить заботу о людях старшего поколения. Если дети поедут к своим бабушкам и дедушкам, то могут подвергнуть их риску.

- А в зоне риска старики, - напомнил президент, сделав оговорку, что речь не только о коронавирусе, но и о других инфекциях, которые часто встречаются в этот период.

В целом у Лукашенко такое мнение:

- Появилось много людей (ну, может, в Беларуси не так много - глава Администрации и госсекретарь занимаются этим) - хайпануть, как модно сейчас, на этой теме в интернете. Мы начали отлавливать таких и спрашивать у них. Знаете, психоза и так хватает, а надо подогреть где-то, показать. А так называемая оппозиция пытается это использовать против власти. Но я помалкиваю - время нас рассудит, - цитирует президента СТВ.

Он задал риторические вопросы.

- Первый вопрос: коронавирус - это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась, кому она нужна была? Второй вопрос, не ответим пока на этот вопрос, но скажите: в мире, начиная от моих коллег-политиков и заканчивая ниже, и другие - попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь и психоз? Вот над двумя вопросами подумайте: кому надо и как кто воспользовался. Кто-то объявил, что это война: надо «желтые жилеты» вернуть с улиц, куда-то свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то, и каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят, - сказал президент.

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