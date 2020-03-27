Лукашенко о продуктах питания: «Не будет гречки - будем пшенную кашу есть. Еще картошка. С голоду не умрем»

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В начале недели на 10 дней из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы.

- Не будет гречки - будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я их по очереди ем: рис, гречка, пшено. Даже перловку раз в неделю ем. Вот так по очереди по 200 грамм. И вам советую. Не забывайте, что у нас еще картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно. А вот в промышленности ни в коем случае нельзя сворачивать работы. Еще раз говорю: через месяц-два и вы, и мы поймем, что значит остановить экономику ведущих стран мира, - цитирует Лукашенко ОНТ.

Президент сказал о том, как коронавирус и меры, принимаемые в мире в связи с распространением COVID-19, влияют на экономику. Он напомнил о недавнем высказывании президента США Дональда Трампа о том, что последствия карантина и прочие для экономики и жизни людей в результате могут быть тяжелее, чем от самого вируса.

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