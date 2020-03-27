Лукашенко впервые согласился поехать на парад в Москву

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Посещая минский завод «Белгипс», Александр Лукашенко затронул тему празднования юбилея Победы. По его словам, подготовка в стране продолжается и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Также президент затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади:

- У меня часто спрашивают - а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет.

При этом Лукашенко обратил внимание на запланированные в это же время в нашей стране празднования:

- У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия. Мы должны это сделать и на высочайшем уровне провести это мероприятие, чтобы и дети наши, и весь мир видел - мы помним.

Российские военные пока не собираются отказываться от парада Победы. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, новость о том, что Лукашенко принял приглашение Путина, звучит на фоне пошатнувшихся белорусско-российских отношений. С осени прошлого года идет очередной экономический спор между нашими странами: цены на газ согласованы лишь временно, поставки российской нефти с 1 января сильно сократились. Стороны обмениваются колкими высказываниями в адрес друг друга, в том числе и на тему войны.

Если президент поедет на московский парад, то это произойдет впервые за всю историю. Раньше Александр Лукашенко всегда отказывался от поездки, объясняя это тем, что будет «некому принимать наш парад» и «белорусы не поймут».

В случае присутствия Лукашенко на параде в Москве, парад в Минске придется провести вечером - такое тоже будет впервые в истории (раньше вечерние парады проводили только на 3 июля).

С кем может встретиться президент, наблюдая парад в Москве? Участие в мероприятии в Москве уже подтвердили главы 17 государств, среди которых руководители Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Беларуси, Армении, Болгарии, Сербии, Вьетнама, Молдовы, Кыргызстана. Также приглашения были направлены премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, канцлеру Германии Ангеле Меркель, председателю Китая Си Цзиньпину, президенту Турции Реджепу Эрдогану, президенту Украины Владимиру Зеленскому, главам стран - членов ОДКБ, руководителям частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Приглашение также получил президент США Дональд Трамп - правда, он отказался. Таким образом, Лукашенко, если не передумает и поедет в Москву, может оказаться на vip-трибуне рядом с мировыми лидерами всех мастей - от Ким Чен Ына до Ангелы Меркель.

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