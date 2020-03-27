В Барановичах две женщины в медицинских масках ограбили пенсионерку

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В райцентре на Брестчине за пару дней стали жертвами злоумышленников две пожилые женщины. Подробности пресс-служба МВД рассказала в Telegram.

Днем 24 марта в квартиру пенсионерки из Барановичей позвонили. За дверью были две женщины в медицинских масках, они представились медработниками и предложили записаться на бесплатную вакцинацию от гриппа.

– Пока хозяйка с одной из мошенниц заполняла «бланки» на лекарство, другая злоумышленница совершила кражу. После ухода лжемедиков женщина обнаружила пропажу крупной суммы наличности, – уточнили в пресс-службе.

А вот другая жертва, 73-летняя горожанка, лишилась сбережений из-за беспечности. Женщин хранила ключ от дома в незакрывающейся веранде. 23 марта пенсионерка ушла по делам на несколько часов, а вернувшись, обнаружила исчезновение крупной суммы наличности.

– Уже установлено, что и во втором случае из дома потерпевшей выходили две женщины в медицинских масках. Возбуждены уголовные дела, идет следствие, – добавили в МВД.

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