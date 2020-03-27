Знакомая с дискотеки украла $500 у иностранца в Минске

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На днях к столичным правоохранителям обратился 25-летний гражданин другой страны. Мужчина рассказал, что его ограбила новая знакомая.

– Потерпевший пояснил, что познакомился накануне с девушкой на дискотеке. Потом пригласил ее к себе в гостиничный номер, а утром, когда проснулся, не обнаружил новой знакомой и не досчитался 500 долларов, – рассказали в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Вскоре личность гостьи с ночной дискотеки была установлена. Ею оказалась 33-летняя жительница Минска. Подозреваемая задержана, а дело направлено в СК на правовую оценку.

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