В Петербурге пьяный лидчанин ограбил постояльца хостела

В Россию белорус приехал на заработки, но заработал только неприятности

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О ЧП, которое произошло на днях в одном из хостелов северной столицы России, написала «Комсомолка».

В среду, 25 марта, постоялец петербурского отеля заявил о нападении и грабеже. Неизвестный избил мужчину и отобрал у него смартфон стоимостью около 10 тысяч рублей РФ. Что произошло?

– В ходе следствия выяснилось, что утром около 07.30 часов в одном из хостелов на улице Гончарной, неизвестный ударил постояльца хостела и отобрала у него мобильник. Личность подозреваемого выяснили на месте – это оказался гражданин Беларуси, – пояснили правоохранители.

Фигурант приехал в Санкт-Петербург на заработки в начале марта, жил в хостеле и работал в нем же в качестве строителя, помогая с ремонтом. Накануне драки перебрал с алкоголем, да и в момент задержания был мертвецки пьяным, отсыпался у себя в номере. 33-летнего жителя Лиды задержали и доставили в отделение. Против него возбудили уголовное дело, максимальное наказание – 7 лет заключения.

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