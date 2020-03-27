Минздрав опубликовал список почти из 170 стран, после приезда из которых – обязательный карантин

Минздрав назвал страны, после возвращения из которых нужна самоизоляция, - это почти все страны мира. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После поездки необходима 14 дневная самоизоляция, без которой из страны не выпустят

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«Комсомолка» ранее уже публиковала заявление представителей Минздрава о том, что сейчас с милицией медики контролируют соблюдение самоизоляции прибывшими из неблагополучных по COVID-19 регионов. Других возвратившихся в Беларусь не проверяют – соблюдение двухнедельного карантина остается на их сознательности.

В пятницу, 27 марта, пресс-служба Минздрава на официальном сайте опубликовала список из почти 170 стран, где регистрируются случаи заболевания коронавирусом, после приезда из которых необходим 14-дневный карантин, до истечения которого граждане не подлежат пропуску через белорусскую границу. Ознакомиться со списком можно здесь. В ряд стран, после которых нужна изоляция, среди прочих вошли и все страны-соседки Беларуси: Украина, Россия, Латвия, Литва и Польша, а также страны с наибольшим количеством инфицированных: Китай, США, Италия, Испания, Германия и более 150 других государств.

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