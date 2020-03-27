2020-03-27T20:40:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Пинском горят трава и болта, пеплом засыпало даже городскую набережную

Спасатели уже несколько дней борются с огнем в экосистемах [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Пинск засыпает пеплом с горящих болот. Фото: media-polesye.by.Пинск засыпает пеплом с горящих болот. Фото: media-polesye.by.
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Вот уже несколько дней в Пинском районе пожарные борются с огнем в экосистемах, горят травы и болота. Подробности сообщает ресурс media-polesye.by.

Установившаяся на Полесье по-весеннему теплая погода способствует распространению огня, но чаще всего первопричиной масштабных пожаров становятся палы травы. В этой ситуации страдает не только природа но и люди. Горожане и жители района страдают от стойкого запаха дыма, витающего в воздухе, а ветер приносит пепел на улицы и даже на городскую набережную.

Чтобы ликвидировать возгорания в экосистемах пожарным не всегда хватает одного дня. Фото: media-polesye.by.

Чтобы ликвидировать возгорания в экосистемах пожарным не всегда хватает одного дня. Фото: media-polesye.by.

– Тушением некоторых участков пинские спасатели заняты уже несколько дней. Например, на ликвидацию возгорания на берегу Припяти напротив исполкома пожарным потребовались два дня, – пояснили журналисты.

В пятницу, 27 марта, только в Пинском районе произошло два возгорания на болотах рядом с деревнями Горново и Высокое.

Пожароопасный период в Беларуси уже начался. Фото: media-polesye.by.

Пожароопасный период в Беларуси уже начался. Фото: media-polesye.by.

Всего же за прошедшую неделю в Беларуси зафиксированы 283 случая возгораний в экосистемах, сообщили в пресс-службе МЧС. При этом только только за одним сутки 25 марта по всей стране произошло более ста возгораний: в лесных массивах и торфяниках, загорания травы и кустарника – пожароопасный период начался.

Выжигание сухой растительности.

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