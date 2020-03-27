В Ивацевичах спустя 15 лет нашли женщину, убившую новорожденного малыша
Мертвого грудничка, завернутого в пакет, обнаружили случайно на территории мусорной свалки недалеко от деревни Михновичи в Ивацевичском районе. Страшную находку нашли 3 ноября 2005 года, но как на свалке оказался убитый младенец, удалось узнать только спустя 15 лет.
– Тогда, в 2005 году, по факту смерти новорожденного возбудили уголовное дело. Был выделен генотип ребенка и ДНК неустановленной женщины, которая предположительно являлась биологической его матерью. Найти женщину сразу же не удалось, но работа по раскрытию преступления не прекращалась все эти годы, – сообщили в пресс-службе Следственного Комитета.
Ежегодно судмедэксперты проверяли генотипы предположительной матери-убийцы, только в 2019 году было проведено примерно 300 "тестов".
– В ноябре прошлого года экспертам для сравнения были предоставлены образцы 37-летней сельчанки из Ивацевичского района. Экспертиза подтвердила – новорожденный ребенок – ее биологический сын, – пояснили в СК.
Следователю подозреваемая призналась, что осенью 2005 года она родила здорового ребенка прямо у себя дома. Потом женщина задушила младенца, а тельце завернула в пакет и выбросила в мусорку рядом с домом.
– Фигурантку обвиняют в убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Сейчас женщина заключена под стражу, дело передано прокурору, – уточнили правоохранители.
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