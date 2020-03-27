2020-03-27T21:54:48+03:00
Экономика
КП Беларусь

МВФ: «Мы вошли в рецессию даже хуже, чем во время кризиса 2009 года»

В валютном фонде предположили, что восстановление в 2021 году возможно, но только если удастся остановить коронавирус
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Глава МВФ рассказал о спаде мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS.Глава МВФ рассказал о спаде мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS.
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 марта, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с заявлением о спаде, который произошел в мировой экономике из-за пандемии коронавируса, сообщило ТАСС.

Рецессию, в которую на данный момент уже вошла мировая экономика, в МВФ сравнили с событиями времен финансового кризиса 2008 – 2009 годов. Сегодняшняя ситуация, по оценке МВФ, аналогична или даже хуже положения того кризиса.

– Ясно, что мы вошли в рецессию. Однако можно прогнозировать и значительное восстановление экономики в 2021 году, но только если нам удастся справиться с вирусом COVID-19 по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью, – подчеркнула Георгиева.

Также директор-распорядитель уточнила, что МВФ уже получил множество заявок от различных государств с запросами о выделении чрезвычайного финансирования на борьбу с последствиями коронавируса.

– Соглашусь с оценкой, которую в четверг, 26 марта, озвучил председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джер Паэлл. Соединенные Штаты находятся в рецессии, как и остальные страны с развитой экономикой, а также большая часть развивающихся стран с формирующимся рынком. В апрельском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики будет сказано, насколько серьезен этот спад, – подчеркнула представитель Мирового валютного фонда.

Кроме того, Георгиева посоветовала властям стран по всему миру «как можно решительнее» принимать экономические меры по смягчению последствий пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Румас рассказал о мерах которые Беларусь готовит на время шторма из-за коронавируса.

Совмин подготовил решения для бизнеса и государства (подробности).

Александр Лукашенко: «С голоду не умрем!»

Президент рассказал о ситуации с продуктами и последствиями запрета России на вывоз из страны круп (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: валютный кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МВФ: «Мы вошли в рецессию даже хуже, чем во время кризиса 2009 года»
В Ивацевичах спустя 15 лет нашли женщину, убившую новорожденного малыша
Под Пинском горят трава и болта, пеплом засыпало даже городскую набережную
Минздрав опубликовал список почти из 170 стран, после приезда из которых – обязательный карантин
В Петербурге пьяный лидчанин ограбил постояльца хостела
Знакомая с дискотеки украла $500 у иностранца в Минске
В Барановичах две женщины в медицинских масках ограбили пенсионерку
Лукашенко о продуктах питания: «Не будет гречки - будем пшенную кашу есть. Еще картошка. С голоду не умрем»
Лукашенко впервые согласился поехать на парад в Москву
Лукашенко: «Я от коронавируса не прячусь, младший сын ходит в школу»
Лукашенко: «У нас будут все запланированные мероприятия к 75-летию Великой Победы»
В Витебске сняли видео, как воробьи в супермаркете бесплатно угощаются стейками красной рыбы
Минздрав: «Из-за коронавируса скорую не стали вызывать чаще, а в контакт-центрах есть 2221 свободное место»
«Самоизоляцию тех, кто прибыл из неблагополучных стран, контролируем с милицией. В остальных случаях - рассчитываем на сознательность»
Ермошина рассказала, в каком случае могут перенести выборы президента Беларуси
Минздрав объяснил, почему не рассказывает о новых случаях коронавируса каждый день
В Беларуси 94 подтвержденных случая коронавируса, пациентов на ИВЛ нет