МВФ: «Мы вошли в рецессию даже хуже, чем во время кризиса 2009 года»

В валютном фонде предположили, что восстановление в 2021 году возможно, но только если удастся остановить коронавирус

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В пятницу, 27 марта, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с заявлением о спаде, который произошел в мировой экономике из-за пандемии коронавируса, сообщило ТАСС.

Рецессию, в которую на данный момент уже вошла мировая экономика, в МВФ сравнили с событиями времен финансового кризиса 2008 – 2009 годов. Сегодняшняя ситуация, по оценке МВФ, аналогична или даже хуже положения того кризиса.

– Ясно, что мы вошли в рецессию. Однако можно прогнозировать и значительное восстановление экономики в 2021 году, но только если нам удастся справиться с вирусом COVID-19 по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью, – подчеркнула Георгиева.

Также директор-распорядитель уточнила, что МВФ уже получил множество заявок от различных государств с запросами о выделении чрезвычайного финансирования на борьбу с последствиями коронавируса.

– Соглашусь с оценкой, которую в четверг, 26 марта, озвучил председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джер Паэлл. Соединенные Штаты находятся в рецессии, как и остальные страны с развитой экономикой, а также большая часть развивающихся стран с формирующимся рынком. В апрельском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики будет сказано, насколько серьезен этот спад, – подчеркнула представитель Мирового валютного фонда.

Кроме того, Георгиева посоветовала властям стран по всему миру «как можно решительнее» принимать экономические меры по смягчению последствий пандемии.

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