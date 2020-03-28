2020-03-28T11:58:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Страничку сериала "Сваты" в Инстаграме удалили из-за фотографий в Логойске

Виной всему - нарушение авторского права
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Белорусский фотограф Юрий Кривошей был на съемках сериала "Сваты" в Логойске. Фото: Юрий КРИВОШЕЙБелорусский фотограф Юрий Кривошей был на съемках сериала "Сваты" в Логойске. Фото: Юрий КРИВОШЕЙ
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"Официальный инстаграм сериала "Сваты" удалили за нарушение авторского права. Вот так неграмотный СММщик из-за пары неподписанных фоток может похерить аккаунт со 150К (150 тысяч. - Ред.) подписчиков", - написал пользователь "Твиттера" Юрий Кривошей, автор фото, которые были сделаны во время съемок известного сериала в Логойске в 2017 году.

- Я попытался поговорить с администратором, но они не поверили, что это мои фото и просто закрыли тему. Я подал жалобу в "Инстаграм" и вот через полгода пришел ответ. Сам не ожидал, что так произойдет, - рассказал "Комсомолке" Юрий.

К слову, сериал "Сваты" продолжили снимать в Беларуси. Частично съемки прошли в деревне Дуличи под Минском.

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Страничку сериала "Сваты" в Инстаграме удалили из-за фотографий в Логойске
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