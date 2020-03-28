В эту субботу Беларусь присоединится к акции "Час земли"

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Министерство природных ресурсов и окружающей среды предлагает выключить свет в эту субботу, 28 марта, на один час с 20.30 до 21.30. Как сообщает ведомство, выключение света носит символический характер.

- Акция нацелена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты, - цитирует belta.by пресс-служубу Минприроды.

К слову, в нашей стране акция пройдет в двенадцатый раз. Так, в прошлом году в столице гасла подсветка на зданиях. В прошлом году руководитель экологического общественного объединения "Время Земли" рассказал "Комсомолке", что отключение света на час носит пусть и символический характер, но помогает осознать, что мы можем изменить в быту. В том числе нам нужно задуматься над тем, что мы бездумно тратим ресурсы.

СПРАВКА "КП"

Что такое «Час Земли»?

Это ежегодная глобальная экологическая акция, во время которой людям предлагают на один час выключить свет и электроприборы, без которых можно обойтись. Проводится акция под эгидой Всемирного фонда дикой природы.