КП Беларусь
Фотофакт: Лукашенко играет в республиканском турнире по хоккею среди любителей
Президент вышел на лед под первым номером
Президент Беларуси принимает участие в хоккейном турнире. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"
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Александр Лукашенко играет в республиканском турнире среди любительских команд. Об этом сообщает Телеграм-канал "Пул Первого". Президент вышел на лед под первым номером.
Несмотря на объявленную в мире пандемию, президент Беларуси не меняет свой образ жизни.
- Я живу той же жизнью, что и жил. И вчера тренировка, с хоккеистами встречаюсь, руки пожимаем, обнимаемся там, колошматим друг друга и так далее, - сказал Лукашенко на недавней встрече с работниками "Белгипса".