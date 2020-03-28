Фотофакт: Лукашенко играет в республиканском турнире по хоккею среди любителей

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Александр Лукашенко играет в республиканском турнире среди любительских команд. Об этом сообщает Телеграм-канал "Пул Первого". Президент вышел на лед под первым номером.

Несмотря на объявленную в мире пандемию, президент Беларуси не меняет свой образ жизни.

- Я живу той же жизнью, что и жил. И вчера тренировка, с хоккеистами встречаюсь, руки пожимаем, обнимаемся там, колошматим друг друга и так далее, - сказал Лукашенко на недавней встрече с работниками "Белгипса".