2020-03-28T14:56:54+03:00
Общество
КП Беларусь

"1,78 промилле": в Минске пьяная девушка на "Mazda" въехала в пять авто

Сейчас машина находится на охраняемой стоянке, проводится проверка
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Девушка, которая въехала в пять авто, была сильно пьяна. Фото: УГАИ ГУВД МингорисполкомаДевушка, которая въехала в пять авто, была сильно пьяна. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Для кого-то субботний день, 28 марта, начался с недобрых вестей.

Так, в полдевятого утра нетрезвая 26-летняя водитель "Mazda" во дворе дома 48/1 по улице Калиновского, въехала в пять припаркованных авто. На фото, которое опубликовала столичная Госавтоинспекция, видно, что машины серьезно пострадали. Оказалось, что девушка была сильно пьяна. Результат медосвидетельствования показал 1,78 промилле.

Сейчас «Mazda» находится на охраняемой стоянке.

- Проводится проверка, - сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома в своем Телеграм-канале.

Милиция напоминает: за управление авто в нетрезвом виде грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права вождения на 3 года.

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