2020-03-28T16:34:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанин угнал авто, угрожая ножом пассажиру

Возбуждено уголовное дело
Евгения ПОПКО
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Угонщиком микроавтобуса оказался нетрезвый 35-летний минчанин. Фото: СКУгонщиком микроавтобуса оказался нетрезвый 35-летний минчанин. Фото: СК
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В эту субботу, 28 марта, днем в Минске возле одного магазина неизвестный угнал микроавтобус Volkswagen. Неизвестный, угрожая ножом, потребовал пассажира авто пересесть на переднее сиденье. Пассажир пересаживаться не стал, а просто поспешил выйти из микроавтобуса. В свою очередь злоумышленник завёл машину с помощью оставленного ключа и уехал.

Водитель Volkswagen в это время был в магазине. Когда он узнал, что случилось, вызвал милицию.

Авто нашли быстро. Угонщиком оказался 35-летний минчанин. Он был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 214 УК РБ. (Угон авто), - сообщает Следственный комитет в своем Телеграм-канале.

Минчанину грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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