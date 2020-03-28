Лукашенко: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

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Напомним, в эту субботу, 28 марта, президент играл в республиканском турнире среди любительских команд. Журналистка телеканала "ОНТ" в интервью с президентом заметила, что никакие вирусы на его график не влияют.

Александр Лукашенко на это сказал так: "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

- А есть что-то, что может вас остановить от выхода на лед? - уточнила у президента журналистка.

- А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? Я тоже не вижу. Это холодильник (ледовая площадка - Ред.). Это самое лучшее здоровье! (...) Антивирусное лекарство, самое настоящее.