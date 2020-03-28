Фотофакт: в Гомеле столбик термометра показал до +25!

В эту субботу, 28 марта, на юге страны было очень жарко

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Эта суббота, 28 марта, выдалась теплой. А на юге страны даже жаркой! По прогнозу погоды сегодня должно было потеплеть до +17. Но у жителей Гомеля столбик термометра зафиксировал аж +25!

В Гомеле сегодня было +25! Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Днем по ощущениям было очень жарко, - говорят местные. - Ближе к вечеру температура опустилась до +22.