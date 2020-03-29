2020-03-29T10:03:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Страны-соседки Беларуси перевели часы. Какая теперь разница во времени?

Теперь в РБ одинаковое время не только с Россией, но и с другими странами
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Беларусь живет в "вечном лете" с 2011 годаБеларусь живет в "вечном лете" с 2011 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь с 28 на 29 марта страны Евросоюза и Украина перешли на летнее время. Они перевели стрелки на час вперед, поэтому теперь у нас одинаковое время не только с Россией, но и с другими соседками: Украиной, Латвией и Литвой. А вот время в Польше отстает от белорусского на один час.

Переход с зимнего времени на летнее осуществляется в последнее воскресенье марта. Раньше из-за этого пассажирские перевозчики корректировали расписание международных поездов, автобусов и самолетов. Но в этом году вносить изменения пока не во что: сообщение со странами-соседками Беларуси закрыто из-за пандемии коронавируса.

Беларусь не участвует в сезонном переводе стрелок с 2011 года: тогда Россия предпочла сезонному времени единое.

Зачем переводить стрелки?

Самая главная причина – это экономия. Принято считать, что из-за перевода стрелок увеличивается светлое время дня, что означает более экономное потребление электроэнергии.

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