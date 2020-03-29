2020-03-29T11:57:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Температурные рекорды побиты на 35 метеостанциях страны

Но с 29 марта в Беларусь придет существенное похолодание
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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На смену температурным рекордам идет похолодание ниже нормыНа смену температурным рекордам идет похолодание ниже нормыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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«В юном месяце апреле в старом парке тает снег», - эти слова из песни совершенно утратили актуальность в белорусских реалиях. За окном конец марта, а снежный покров в 2020 году многие белорусы видели только в собственных морозильниках. Более того – 28 марта во многих населенных пунктах страны обновлены температурные максимумы. В минувшую субботу воздух в столице прогрелся до +16,4°С – это на 1,5 градуса больше предыдущего максимума 2007 года. Тогда термометры в Минске показывали +14,9°С.

В Витебске температура воздуха составила +16,9 градусов. Предыдущий рекорд этого дня держался с 2007 года – 16,1 градусов тепла. В Могилеве столбик термометра поднялся до +18 градусов (+15,3°С в 2007 году). В Гомеле синоптики зафиксировали +18 градусов (прошлый максимум был установлен еще в 1983 году – +17,6°С. Однако вчера «Комсомолка» писала, что термометры в Гомеле удивляли летними показателями - +25 градусов тепла!

По данным синоптиков, новые температурные рекорды установлены по всей стране. Сразу 35 метеостанций Беларуси зафиксировали новые максимумы, - сообщает агентство «Минск-Новости». Но прятать зимнюю одежду в шкаф пока еще рановато. По прогнозу Белгидромета, с 29 марта погода в республике начнет портиться.

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