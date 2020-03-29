Фотофакт: в Пинске таксист выбросил из машины пьяного пассажира

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Инцидент произошел в Пинске на улице Молодежной. По словам очевидцев, водитель такси подъехал к обочине дороги, открыл дверь и выбросил из машины пассажира. Судя по всему, мужчина был изрядно подшофе, он так и остался лежать на газоне. Затем таксист позвонил своим коллегам, а к лежачему пешеходу подошли люди. История умалчивает о том, что произошло во время поездки, и почему вдруг водитель решил распрощаться с пассажиром во время движения, а не до него.

Фото: Zello "Пинск ГАИ"

Также очевидцы рассказали, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщается на странице канала интернет-рации Zello "Пинск ГАИ".

Фото: Zello "Пинск ГАИ"

Мнения в комментариях разделились (Прим. - орфография и пунктуация авторов сохранена).

"А если с этим человеком, что-то случилось, собаки например напали, а если бы зима и мороз.... я думаю был бы виноват таксист!"

"Элитный сервис с выносом из авто? Это входит в стоимость поездки?"

"Зачем брать таких пьяных, чтобы потом выбросить их где попало?!"