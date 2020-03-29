2020-03-29T13:55:54+03:00
Общество
КП Беларусь

На сайте МИД появился раздел для белорусов, которым нужна помощь в возвращении домой

Из-за последствий пандемии коронавируса, люди застряли в других странах
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Белорусы, которые оказались заблокированными в закрытых странах, могут заполнить специальную форму на сайте МИДБелорусы, которые оказались заблокированными в закрытых странах, могут заполнить специальную форму на сайте МИДФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Из-за бушующего в мире COVID-2019 во многих странах вводится карантин, закрываются границы и отменяются рейсы. Некоторые люди оказываются заблокированы в чужих государствах. Есть среди них и белорусы. Чтобы помочь нашим гражданам вернуться домой, на сайте Министерства иностранных дел Беларуси появился специальный раздел. Теперь во вкладке «Коронавирус» можно заполнить специальную форму, указав личные данные, контакты, сведения об авиабилетах и визах. Эта информация поможет дипломатам обобщить данные и принять конкретные меры по возвращению белорусов домой.

По последним данным, МИД и «Белавиа» помогли вернуться в Беларусь более чем 4,3 тыс. белорусам.

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