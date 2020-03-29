Школьники из Светлогорска поздравили с Рождеством королеву Елизавету II – и получили ответ

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В конце прошлого года Светлогорский совет старшеклассников решил поздравить королеву Великобритании Елизавету II c рождественскими праздниками. Школьники написали и отправили письмо, но ответа все не было. Куратор Светлогорского районного Совета старшеклассников Георгий Невдах рассказал изданию "Светлагорскiя навіны”, что дети отнеслись к этому с пониманием. Все-таки, у монарших особ много дел и без писем.

Фото: "Светлагорскія навіны"

Но спустя три месяца, в марте, из Букингемского дворца пришел ответ.

Фото: "Светлагорскія навіны"

В Великобритании поблагодарили за письмо и сообщили, что хотя королева не может лично ответить каждому, ей было очень приятно получить поздравление.

Получив ответ спустя несколько месяцев, дети удивились и обрадовались. А Георгий Невдах рассказал, что школьники планируют сделать такие поздравления традиционными и расширить круг адресатов.