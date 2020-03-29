Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

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Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения в КНР Ми Фэн заявил, что распространение COVID-2019 на территории страны остановлено. По его словам, на 28 марта число случаев заражения коронавирусом составляет меньше трех тысяч. Об этом сообщают «РИА Новости».

С начала вспышки COVID-2019 в Китае было зарегистрировано около 82 000 случаев инфицирования. 75 576 человек выздоровели, 3 300 скончались.

По состоянию на 29 марта во всем мире COVID-2019 обнаружен у 679 977 пациентов. Выздоровели 145 625 человек, погибли – 31 734. На первом месте по количеству зараженных находятся США (124 687 случаев), по смертности лидирует Италия – там умерли 10 023 пациентов.

По последним данным Минздрава, в Беларуси зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом. 32 пациента выздоровели и либо уже выписаны из больниц, либо готовятся к выписке.