2020-03-29T15:56:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Количество случаев заражения составляет меньше трех тысяч
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: EAST NEWSФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения в КНР Ми Фэн заявил, что распространение COVID-2019 на территории страны остановлено. По его словам, на 28 марта число случаев заражения коронавирусом составляет меньше трех тысяч. Об этом сообщают «РИА Новости».

С начала вспышки COVID-2019 в Китае было зарегистрировано около 82 000 случаев инфицирования. 75 576 человек выздоровели, 3 300 скончались.

По состоянию на 29 марта во всем мире COVID-2019 обнаружен у 679 977 пациентов. Выздоровели 145 625 человек, погибли – 31 734. На первом месте по количеству зараженных находятся США (124 687 случаев), по смертности лидирует Италия – там умерли 10 023 пациентов.

По последним данным Минздрава, в Беларуси зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом. 32 пациента выздоровели и либо уже выписаны из больниц, либо готовятся к выписке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Школьники из Светлогорска поздравили с Рождеством королеву Елизавету II – и получили ответ
На сайте МИД появился раздел для белорусов, которым нужна помощь в возвращении домой
Фотофакт: в Пинске таксист выбросил из машины пьяного пассажира
Температурные рекорды побиты на 35 метеостанциях страны
Белорусы настаивают, чтобы субботу 4 апреля сделали выходным днем
Страны-соседки Беларуси перевели часы. Какая теперь разница во времени?
Россия с 30 марта полностью закрывает границы
Фотофакт: в Гомеле столбик термометра показал до +25!
Лукашенко: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях"
Минчанин угнал авто, угрожая ножом пассажиру
"1,78 промилле": в Минске пьяная девушка на "Mazda" въехала в пять авто
Фотофакт: Лукашенко играет в республиканском турнире по хоккею среди любителей