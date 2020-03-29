2020-03-29T16:56:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Отец сломал сыну челюсть: суд обязал его выплатить почти 370 рублей за больничный

При этом мужчина категорически отказался писать заявление на папу
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Нехорошая семейная история произошла в Кореличском районе. Утром 22 декабря прошлого года местный житель А. был на похоронах своего знакомого. На поминках он выпил, а к обеду вернулся домой. Отец попросил А. помочь ему по хозяйству, но у сына были другие планы: он собирался в гости. Разгорелся конфликт. Отец, вспылив, ударил сына по лицу.

Врачи Кореличской ЦРБ обнаружили у мужчины открытый перелом нижней челюсти и сообщили об этом в РОВД. Сын категорически отказался писать заявление на отца, поэтому уголовное дело по статье 149 УК РБ (“Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения”) не возбуждалось.

Но за свой проступок отец все-таки поплатился. И не только душевными терзаниями. Сотрудники прокуратуры установили, что А. работает слесарем в одном из сельскохозяйственных предприятий Кореличского района. Из-за травмы челюсти он был вынужден отправиться на больничный. Из средств ФСЗН ему выплатили пособие по временной нетрудоспособности – 369,74 BYN.

Согласно белорусскому закондательству, районные отделы ФСЗН имеют право требовать с юридических и физических лиц (которые причинили вред) средства в размере суммы пособий, выплаченных в связи с повреждением здоровья гражданина. На этом основании прокурор района предъявил иск к отцу А. о взыскании с него 369,74 BYN – то есть полную сумму больничного.

Суд Кореличского района удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Об этом сообщает районная газета “Полымя”.

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