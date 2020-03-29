МВД ограничило командировки милиционеров по Беларуси из-за коронавируса

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Министерство внутренних дел Беларуси приняло меры, чтобы избежать распространения COVID-2019 и не допустить контактов. В частности, ведомство рекомендовало своим сотрудникам ограничить перемещение по стране в связи с эпидемиологической обстановкой. Это касается работников правоохранительных органов во всех областях республики.

- За пределы своего региона сотрудники МВД могут выезжать лишь в случаях крайней необходимости, - цитирует агентство «Интерфакс-Запад» официального представителя МВД Ольгу Чемоданову.

Напомним, 27 марта Минздрав Беларуси сообщил о 94 случаях заражения коронавирусом. После лечения и наблюдения врачей, у 32 пациентов тесты на COVID-2019 дали отрицательный результат.