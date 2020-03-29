А теперь в Лельчицах. В полесском городке проводится эпидрасследование по выявлению возможного случая COVID-19

Специалисты выясняют, на самом ли деле это коронавирус, откуда и как он мог появиться в далеком райцентре

Изменить размер текста: A A

В Лельчицах Гомельской области, возможно, появился коронавирус. Вечером в воскресенье местные власти сообщили о том, что здесь проводится эпидемиологическое расследование по выявлению возможного случая COVID-19. То есть, специалисты выясняют, на самом ли деле это коронавирус, откуда и как он мог появиться. Подробные сведения пока не разглашают - их обещают предоставить после завершения эпидрасследования и получения всех результатов тестирования.

- Пациент госпитализирован в Гомельскую инфекционную больницу, его контакты также найдены и находятся на медицинском обследовании, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Лельчицкого райисполкома.

О возможном коронавирусе в городе сообщил райисполком

Эта информация появилась после того, как по городу поползли слухи, что коронавирусной инфекцией якобы заболел ребенок.

Напомним, в другом полесском райцентре - соседних Житковичах - женщину госпитализировали с двустронней пневмонией и сообщили о том, что это COVID-19. А через два дня медики заявили, что серия тестов коронавирус не подтвердила.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»