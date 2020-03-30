Представитель ВОЗ: Беларусь отлично справляется с коронавирусом

- У вас нет смертей, есть выздоровевшие, - подытожила представитель ВОЗ, сказав, что, насколько она осведомлена, в Беларуси включены все меры предосторожности

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Феномен Беларуси относительно ситуации с коронавирусом сейчас обсуждают многие. Весь мир под замком, а в Беларуси проводят футбольные и хоккейные турниры, карантин не введен.

При этом многие медики напрямую и через соцсети обращаются к белорусам с просьбой: “Оставайтесь, пожалуйста, дома”.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в эфире передачи «Контуры» на канале ОНТ рассказала, что, по ее мнению, Беларусь отлично справляется с противодействием распространению коронавируса на ранних стадиях.

- Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь: у вас нет смертей, есть выздоровевшие, и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных, квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности в первую очередь для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать людей в больницах, - сказала Харрис.

Специалист пояснила, что в первую очередь сейчас важно затормозить развитие вируса.

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