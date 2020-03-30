2020-03-30T10:09:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно накануне весенних каникул загорелась гимназия

Пожар в учебном заведении случился за сутки до начала весенних каникул
Сергей ДЕМИДОВ
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В Гродно накануне весенних каникул загорелась гимназия.В Гродно накануне весенних каникул загорелась гимназия.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сообщение о пожаре в гимназии №7 Гродно поступило в МЧС в 5.26 в воскресенье, 29 марта.

Гимназия находится на проспекте Космонавтов.

Пока специалисты выясняют причины пожара, работники гимназии подсчитывают убытки.

В результате пожара уничтожено имущество в помещении проекторной, сообщает grodno.mchs.gov.by.

Также в огне пострадали стулья актового зала, стены и потолок.

Пожар в гимназии Гродно случился накануне весенних каникул, есть время спокойно отремонтировать помещение до прихода учащихся.

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