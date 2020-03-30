В Гродненской области выявлен четвертый случай коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изменить размер текста: A A

Напомним, в первой половине марта коронавирус обнаружили у молодого спортсмена из Гомеля, 62-летней женщины из Гродно и скрытного пациента из Минска.

По данным Минздрава на 27 марта, в Беларуси зарегистрировано 94 случая коронавируса. Из них 32 пациента выздоровели и либо уже выписаны из больниц, либо готовятся к выписке. Еще 62 человека находятся в учреждениях здравоохранения под контролем врачей. Пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких, в Беларуси нет.

Стало известно, что в Гродненской области выявлен четвертый случай заболевания коронавирусом. Он диагностирован у пациента инфекционного отделения Ивьевской ЦРБ, находившегося там на лечении с диагнозом "пневмония”, сообщает grodnonews.by.

В то же время представитель ВОЗ считает, что Беларусь отлично справляется с коронавирусом.

- У вас нет смертей, есть выздоровевшие, - подытожила представитель ВОЗ, сказав, что, насколько она осведомлена, в Беларуси включены все меры предосторожности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ведущий химиотерапевт: У нас лежат женщины моложе 30-ти - многие сами запустили рак до 4-й стадии

О прогрессе в области лечения онкологических заболеваний, пользе новых дорогих лекарств и причинах возникновения рака «Комсомолке» рассказал известный профессор, руководитель группы химиотерапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Эдвард Жаврид [продолжение здесь]